Kosovo: partito Aak chiede nomina suo rappresentante in Commissione elettorale

- L'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) ha rinnovato l'invito rivolto al presidente Hashim Thaci per nominare un rappresentante del partito nella Commissione elettorale centrale. L'esponente dell'Aak Muharrem Nitaj ha ribadito oggi in conferenza stampa che la nomina deve avvenire il prima possibile. "Ci sono ancora diversi giorni prima delle elezioni e l'Aak ancora non è rappresentata con un suo membro nella Cec. Il presidente, che dovrebbe fare le nomine, ha mancato di farlo e questa situazione deve essere sanata rapidamente", ha dichiarato Nitaj. La campagna elettorale per le elezioni anticipate in Kosovo è iniziata ufficialmente il 25 settembre e durerà per dieci giorni fino al silenzio elettorale prima del voto del 6 ottobre. Sono 1.937.868 gli elettori chiamati alle urne. (segue) (Kop)