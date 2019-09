Kosovo: Pdk apre a coalizione con Ldk dopo il voto

- Il Kosovo non potrà mai siglare un accordo con la Serbia sulla normalizzazione dei rapporti senza la collaborazione tra Partito democratico del Kosovo (Pdk) e Lega democratica del Kosovo (Ldk): lo ha detto l'esponente del Pdk Hajredin Kuci, aprendo in questo modo alla possibilità di formare una coalizione di governo tra i due maggiori partiti del paese dopo le elezioni del 6 ottobre. Secondo Kuci, gli altri partiti politici non hanno idee concrete al di là delle critiche ed agli attacchi al presidente Hashim Thaci. (Kop)