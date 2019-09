Kosovo: premier dimissionario Haradinaj, rischio è nuova "Repubblica Dodik"

- Dopo aver evitato il rischio di una partizione del Kosovo, il rischio è quello di subire pressioni per la creazione di una nuova "Repubblica Dodik (in riferimento al presidente della Republica Srspska Milorad Dodik"". Lo ha detto il primo ministro dimissionario del Kosovo Ramush Haradinaj parlando ai giornalisti al suo rientro dagli Stati Uniti. Secondo Haradinaj, con un accordo di questo tipo il Kosovo perderebbe funzionalità, mentre l'istituzione dell'associazione dei comuni a maggioranza serba, a suo modo di vedere, può essere fatta "in linea con le leggi del Kosovo e nella cornice dell'accordo di riconoscimento". "Compromesso per noi vuol dire istituire rapporti bilaterali con la Serbia in quanto è doloroso e vuol dire attraversare le nostre sofferenze. Non c'è altro compromesso", ha dichiarato Haradinaj.(Kop)