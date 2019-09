Serbia-Kosovo: presidente Vucic, accordo con Pristina può essere raggiunto fra 5 mesi, 50 anni o mai (2)

- Nella giornata di ieri Vucic ha tenuto un intervento presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York in cui ha affermato che è necessario trovare una soluzione duratura per il Kosovo. La mancata risoluzione del problema, ha aggiunto Vucic, è destinata a pesare sullo sviluppo economico della Serbia e dell'intera regione. "Abbiamo cominciato a lottare per una soluzione duratura e ci aspettiamo che il mondo comprenda la nostra posizione e le argomentazioni, e che non sostenga la parte opposta come ha fatto dal 1999 al 2008", ha detto il capo dello Stato serbo. (segue) (Seb)