Serbia-Francia: presidente Macron, impegno per dialogo Belgrado-Pristina dopo elezioni kosovare (7)

- Secondo quanto riportava la stampa serba, rilanciando un comunicato del canale televisivo, "Euronews" intende in questo modo promuovere l'esistenza di mezzi d'informazione affidabili e indipendenti in Serbia e potenzialmente anche negli altri territori dove si utilizza la lingua serba. La visita di Macron ha compreso la deposizione di corone di fiori presso i monumenti che segnano a Belgrado l'amicizia franco-serba fin dai tempi della Prima guerra mondiale, ed in particolare il monumento ai caduti nel conflitto e quello presso la fortezza del Kalemegdan, eretto in ringraziamento alla Francia per il sostegno prestato nel corso della caduta serba presso il fronte di Salonicco. (segue) (Seb)