I fatti del giorno - Balcani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Kosovo: presidente Vucic, accordo con Pristina può essere raggiunto fra 5 mesi, 50 anni o mai - Un accordo fra Belgrado e Pristina può essere raggiunto "fra 5 mesi, 50 anni oppure mai": lo ha dichiarato oggi il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, all'emittente "Tv Prva". Vucic ha così risposto alla domanda su quando sia possibile aspettarsi il raggiungimento di un accordo per la normalizzazione dei rapporti. La situazione riguardo alla questione kosovara, ha aggiunto Vucic, "è difficile, complicata e complessa", ma la Serbia cerca comunque di fare di tutto per conquistare una posizione soddisfacente per la popolazione serba che vive in Kosovo. "La lotta proseguirà dal punto di vista tattico, mentre da quello strategico posso parlare appena avremo un qualche accordo quadro in mente, e questa sarebbe una decisione strategica", ha detto il capo dello Stato serbo. (Res)