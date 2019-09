Albania: premier Rama, tutti i paesi al mondo riconoscano indipendenza Kosovo

- Tutti i paesi al mondo dovrebbero riconoscere l’indipendenza del Kosovo. Lo ha affermato il premier albanese Edi Rama nel corso del suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, come riferisce l'emittente "Top Channel". “Cara Serbia, l’indipendenza del Kosovo è una realtà ormai innegabile”, ha affermato Rama, ricordando come sia necessario che Pristina aderisca alle organizzazioni globali e regionali, “come ogni altro paese al mondo. Il capo del governo albanese ha infine ribadito l’importanza di dare alla popolazione del Kosovo la possibilità di muoversi in un regime di esenzione dei visti. (Alt)