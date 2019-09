Kosovo: premier Hoxhaj, dialogo con Serbia segua dettami costituzionali

- Il dialogo fra Kosovo e Serbia deve essere ripreso in accordo con la Costituzione di Pristina. Lo ha affermato il primo ministro ad interim del Kosovo Enver Hoxhaj, ripreso dai media locali. "Se vogliamo portare a termine la costruzione delle istituzioni statali in Kosovo, dobbiamo farlo attraverso il dialogo, e con il sostegno degli Stati Uniti. Abbiamo bisogno di aumentare il numero di riconoscimenti e adesioni alle organizzazioni internazionali. Il dialogo con la Serbia dovrebbe svilupparsi nel rispetto della nostra costituzione. Non avvieremo discussioni con Belgrado su alcun tema che riguardi il territorio, la sovranità, l'indipendenza e il nostro ordine costituzionale. Abbiamo un'agenda chiara che dobbiamo portare avanti nei nostri rapporti con la Serbia, questioni che riguardano il passato, i crimini condotti da Belgrado in Kosovo, il destino delle persone scomparse e i temi relativi alla cooperazione economica", ha spiegato Hoxhaj. (segue) (Kop)