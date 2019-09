Kosovo: premier Hoxhaj, dialogo con Serbia segua dettami costituzionali (2)

- I partiti politici serbo kosovari che corrono alle elezioni anticipate del 6 ottobre in Kosovo, in alternativa alla Lista serba, non intendono cedere alle "pressioni" di Belgrado nonostante le "intimidazioni" ricevute. E' quanto denunciato da alcuni rappresentanti dei partiti politici serbo kosovari, che si sono uniti in una coalizione alternativa al principale schieramento della minoranza serba in Kosovo, ovvero la Lista serba, considerata più fedele alle direttive di Belgrado. Nenad Rasic, candidato del partito Sloboda, ha sottolineato che la loro campagna elettorale si sta svolgendo "in un'atmosfera di minacce e pressioni". "L'aggressività è aumentata ed è divenuta più brutale", ha dichiarato Rasic denunciando il fatto che la moglie di uno dei loro attivisti sarebbe stata interrogata e che le sarebbe stata comunicata la prossima cessazione del suo rapporto di lavoro. Il leader del Partito liberale serbo (Sls), Slobodan Petrovic, ha evidenziato la posizione difficile in cui si trovano i serbo kosovari: "Non abbiamo mai lavorato contro la Serbia o contro i cittadini serbi; ma non vogliamo essere obbedienti al regime", ha detto. (segue) (Kop)