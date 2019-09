Infrastrutture: Serbia, ministro Mihajlovic con ambasciatore di Sarajevo su progetti autostradali (7)

- Il ministro Mihajlovic ha allora dichiarato che il Corridoio della Morava rappresenta "il progetto numero uno" per il dicastero da lei guidato. Tale infrastruttura, ha spiegato Mihajlovic, è importante innanzitutto per il suo collegamento con l'autostrada Cacak-Pojate. Il Corridoio della Morava e il collegamento fra il Corridoio 10 e il Corridoio 11, ha aggiunto il ministro, rendono possibile lo sviluppo di un'area abitata da 500 mila persone. Nei mesi scorsi il ministro Mihajlovic ha precisato che la Serbia è pronta ad avviare un nuovo ciclo di investimenti nella propria rete infrastrutturale per un valore complessivo di 5,5 miliardi di euro. La Serbia, ha ancora detto il ministro, sarà in futuro collegata con il resto della regione attraverso le sezioni autostradali Preljina-Pozega e Kuzmin-Sremska Raca, che faranno parte della nuova direttrice verso Sarajevo, e attraverso l'autostrada Nis-Pristina. (Seb)