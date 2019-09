I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia: presidente Vucic ad Assemblea Onu, serve soluzione duratura per Kosovo - E' necessario trovare una soluzione duratura per il Kosovo: lo ha detto ieri il presidente della Serbia Aleksandar Vucic nel suo intervento presso l'Assemblea delle Nazioni Unite a New York. La mancata risoluzione del problema del Kosovo, ha aggiunto Vucic, è destinata a pesare sullo sviluppo economico della Serbia e dell'intera regione. "Abbiamo cominciato a lottare per una soluzione duratura e ci aspettiamo che il mondo comprenda la nostra posizione e le argomentazioni, e che non sostenga la parte opposta come ha fatto dal 1999 al 2008", ha detto il capo dello Stato serbo. Vucic ha poi ricordato che Pristina ha introdotto dei dazi del 100 per cento sulle merci serbe lo scorso novembre. La Serbia, ha proseguito Vucic, ha risposto in modo moderato e responsabile e non ha introdotto contromisure. "La Serbia sceglie una politica estera indipendente e per questo motivo non ci nascondiamo da nessuna parte", ha ancora detto Vucic. (segue) (Res)