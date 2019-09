Albania: in crescita dell'11,5 per cento numero passeggeri in voli aerei nei primi 8 mesi 2019 (2)

- Durante i primi otto mesi dell'anno sono circa 16 milioni le persone uscite e entrate in Albania. Solo il numero degli stranieri che hanno visitato l'Albania, in questo periodo, è ammontato a a oltre 4,87 milioni, crescendo del 10,8 per cento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La lunga crisi politica nel paese, accompagnata da proteste anche violente dell'opposizione e la vigilia delle elezioni amministrative dello scorso 30 giugno, sembra non aver avuto un impatto negativo, come temuto inizialmente. I visitatori dal Kosovo, rappresentano il maggiore gruppo dei visitatori stranieri in Albania. Il loro numero, poco più di 1,8 milioni di persone nei primi otto mesi dell'anno, in crescita del 14,9 per cento, è stato pari a circa il 40 per cento del totale dei turisti giunti nel paese. (segue) (Alt)