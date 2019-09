I fatti del giorno - Balcani

- Serbia-Francia: presidente Macron, impegno per dialogo Belgrado-Pristina dopo elezioni kosovare - Il presidente francese Emmanuel Macron attende la conclusione delle elezioni in Kosovo, previste per il 6 ottobre, per includersi nel processo della ricerca di una soluzione per il dialogo Belgrado-Pristina: lo ha detto lo stesso Macron nel corso di un breve incontro con il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic. Secondo una nota emessa oggi dal ministero serbo, l'incontro è avvenuto nella giornata di ieri a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Nei giorni scorsi il presidente serbo Aleksandar Vucic ha reso noto che il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron hanno intenzione di riprendere al più presto i colloqui per una risoluzione della questione kosovara e organizzare una riunione a livello regionale. "Non ho alcun dubbio che l'Europa desideri una soluzione al problema (del Kosovo) e che la Germania insisterà su questo", ha commentato Vucic. (segue) (Res)