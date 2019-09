Kosovo: premier Hoxhaj, dialogo con Serbia segua dettami costituzionali (4)

- Il quotidiano "Koha Ditore" ha scritto nei giorni scorsi che gli sforzi dei partiti politici della minoranza serba in Kosovo per porre fine al monopolio della Lista Serba nelle aree a nord del paese sono osteggiati da Belgrado. I rappresentanti delle entità politiche denunciano le pressioni sugli elettori esercitate dalle autorità di Belgrado, una situazione parzialmente confermata da cronisti locali come Branislav Krstic, di Mitrovica. "Gli esponenti della Lista serba si recano nelle case dei privati cittadini per assicurarsi che gli elettori votino per loro", ha denunciato Krstic. (segue) (Kop)