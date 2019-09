Kosovo: premier Hoxhaj, dialogo con Serbia segua dettami costituzionali (5)

- Tre partiti politici della minoranza serba in Kosovo hanno formato una coalizione che può mettere in pericolo il predominio della Lista serba alle prossime elezioni anticipate del 6 ottobre. Secondo quanto evidenzia l'emittente "Rtk", la Lista serba gode del sostegno pieno di Belgrado, mentre il Partito progressista serbo (Sns), guidato dal presidente della Serbia Aleksandar Vucic, farebbe riferimento altri altri partiti della minoranza come "rappresentanti albanesi dei serbi". Secondo l'Sns, la "rappresentanza monolitica" dei serbi in Kosovo rimane la Lista serba. Gli altri schieramenti, il Partito liberale indipendente (Sls), il Partito dei serbi del Kosovo e la coalizione tra Partito progressista democratico, Nuovo partito in Kosovo e due iniziative civiche, "non vogliono lavorare per l'unità dei serbi e cooperare con Belgrado". (segue) (Kop)