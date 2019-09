Kosovo: premier Hoxhaj, dialogo con Serbia segua dettami costituzionali (6)

- Il Partito liberale serbo (Sls) ha accusato nei giorni scorsi la Lista serba di condurre una "campagna intimidatoria" contro i rappresentanti dell'Sls. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Bota Sot", il leader dell'Sls Slobodan Petrovic ha annunciato in conferenza stampa che un dipendente del centro medico di Shterpce è stato licenziato per essersi rifiutato di lasciare lo schieramento politico. "Considerata la questione dalla nostra prospettiva e dalla nostra comunità, siamo del tutto certi che la Lista serba si trova nel panico e sta agendo come fanno solo i codardi", ha dichiarato Petrovic. Le tensioni tra i due schieramenti della minoranza serba del Kosovo avvengono anche in vista del voto anticipato previsto per il 6 ottobre. (Kop)