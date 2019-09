Kosovo: candidato premier Osmani, Ldk proporrà riduzione numero ministeri

- Qualora la Lega democratica del Kosovo (Ldk) venisse chiamata a formare il nuovo governo dopo le prossime elezioni politiche, proporrà la riduzione del numero di dicasteri a 12. Lo ha affermato la candidata dell’Ldk al ruolo di primo ministro, Vjosa Osmani, nel corso del programma televisivo “Jeta ne Kosove” e ripresa dai media locali. Osmani ha spiegato che il ministero per la Diaspora e gli Investimenti strategici verrà integrato in quello degli Esteri; stessa sorte toccherà a quelli dell’Innovazione e del Commercio, che diverranno parte del dicastero dello Sviluppo economico. In merito alla politica estera, Osmani ha affermato che “l’adesione alle organizzazioni internazionali” resterà la priorità per il Kosovo. L’Ldk, inoltre resta fermo sulla posizione di contrarietà a qualsiasi revisione dei confini nazionali del paese. (segue) (Kop)