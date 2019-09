Kosovo: candidato premier Osmani, Ldk proporrà riduzione numero ministeri (2)

- Nei giorni scorsi, l'esponente del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Hajredin Kuci ha aperto ad una prospettiva di coalizione con l'Ldk dopo il voto. Il Kosovo, secondo il deputato, non potrà mai siglare un accordo con la Serbia sulla normalizzazione dei rapporti senza la collaborazione tra le due formazioni. Kuci non ha quindi escluso la possibilità di formare una coalizione di governo tra i due maggiori partiti del paese dopo le elezioni del 6 ottobre. Secondo Kuci, gli altri partiti politici non hanno idee concrete al di là delle critiche ed agli attacchi al presidente Hashim Thaci. (Kop)