Albania-Usa: premier Rama a colloquio con assistente segretario di Stato Reeker (2)

- Da parte sua Cakaj, ha avuto un incontro separato con Palmer, con il quale ha discusso sugli sviluppi interni in Albania e quelli nella regione dei Balcani. "Dopo l'accordo di Prespa, la questione fondamentale per la regione è il raggiungimento di un accordo definitivo per la normalizzazione delle relazioni fra il Kosovo e la Serbia. Un accordo che dovrebbe essere concluso con il riconoscimento del Kosovo da parte di Belgrado", ha sostenuto Cakaj. Per quel che riguarda la situazione in Albania, il capo della diplomazia albanese ha fatto sapere che "insieme abbiamo sottolineato la necessità di un dialogo inclusivo sulla riforma elettorale conformemente alle raccomandazioni dell'Osce. E' un passo fondamentale per migliorare ulteriormente la qualitàdel sistema elettorale, e di conseguenze, anche la democrazia in Albania", ha scritto Cakaj in un suo post su Facebook, sull'incontro con Palmer. (segue) (Alt)