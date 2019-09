M5s: Salvini, Casaleggio all’Onu vergognoso e indegno

- Il segretario della Lega Matteo Salvini, a margine di un’iniziativa per la settimana dei sordi in Lombardia, a Milano, in piazza Duomo, è intervenuto sull'annunciata presenza del presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, ad un evento, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu. "E' una vergogna. Qualcuno chiede una commissione d’inchiesta sui finanziamenti ai partiti, bilanci e potenziali conflitti d’interesse, e poi c’è questa associazione privata che va a parlare a nome del governo e del popolo italiano. Mi sembra vergognoso. Mi sembra veramente indegno", ha affermato il leader del Carroccio che ha concluso: "Qualcuno ci guadagna qualcosa? Chi paga? Chi incassa? Chi fattura? Ne vedremo delle belle". (Rin)