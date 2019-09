Egitto: Al Sisi, “guerra al terrorismo non avrà successo senza contributo del popolo”

- La guerra dell’Egitto contro il terrorismo non finirà “senza una determinata volontà popolare”. Lo ha dichiarato il presidente Abdel Fatah al Sisi commentando sui propri account social le vittime dell’attacco rivendicato ieri sera dallo Stato islamico contro un posto di blocco delle forze di sicurezza egiziane nel villaggio di Bir al Abed, nel Sinai settentrionale. “Brutali terroristi hanno ucciso alcuni nostri coraggiosi figli che hanno sacrificato le loro preziose anime per proteggere questo paese”, ha scritto Al Sisi. “Il cancro del terrorismo sta cercando ancora d’impadronirsi dell’Egitto. Tuttavia, noi siamo risoluti. Stiamo combattendo con tutte le nostre risorse, con la consapevolezza che a Dio piacendo vinceremo grazie al potente Esercito egiziano”. Il capo dello Stato si è poi rivolto direttamente ai cittadini: “Grande popolo d’Egitto, voglio confermarvi che la nostra battaglia contro il terrorismo non finirà senza una determinata volontà popolare che lo sconfigga in tutte le sue forme”. Finora non è stato ancora fornito un bilancio ufficiale delle vittime dell’attacco di ieri sera. Lo Stato islamico, che ha rivendicato la responsabilità dell’azione, ha affermato di aver provocato “15 vittime”, senza fare distinzione tra morti e feriti. (Cae)