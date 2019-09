Giornata migranti: Battisti (Pd), domani a manifestazione antirazzista a Sora

- "Partecipo con convinzione e sostengo con forza la manifestazione antirazzista promossa dall'associazione Aspagorà di domenica 29 settembre a Sora. L'evento, a cui ha aderito ufficialmente anche il Pd provinciale di Frosinone, si svolge in occasione della 105ma 'Giornata mondiale del migrante e del rifugiato' ed è l'occasione per testimoniare che esiste una visione di un mondo diverso". Così, in una nota, la consigliera regionale del Pd, Sara Battisti. "È bello sapere che esistono realtà associative che vogliono testimoniare di essere costruttori di una comunità solidale ed inclusiva - aggiunge - che condannano ogni forma di razzismo ed intolleranza. Ed è ancora più bello che sia proprio Sora ad ospitare questo evento, visto che poco tempo fa questa stessa città è stata nell'occhio del ciclone a causa di una omelia incresciosa e decisamente fuori luogo di un parroco probabilmente in cerca di visibilità. È l'occasione per confermare che la maggioranza delle persone di Sora, così come della nostra provincia, non vivono di pregiudizi, non si prestano a facili campagne d'odio, ma credono in un futuro migliore, fatto di uguaglianza, pace e solidarietà". (Com)