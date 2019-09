Torino: oggi la Notte europea dei ricercatori, 9 location ospitano gli stand (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 9 le location che ospiteranno gli stand dei ricercatori a Torino: Museo A come Ambiente. Corso Umbria 90, Torino; Mastio della Cittadella. Via Cernaia 1, Torino;Museo Egizio e Accademia delle Scienze. Via Accademia delle Scienze 6, Torino; Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. Piazza Carlo Alberto 8, Torino; Istituto di Anatomia Dipartimento di Neuroscienze Rita Levi-Montalcini. Corso Massimo D’Azeglio 52. Torino; INRIM. Corso Massimo D’Azeglio 42, Torino; Infini.to - Planetario di Torino, Museo dell'Astronomia e dello Spazio. Via Osservatorio 30, Pino Torinese; Rettorato Università di Torino. Via Verdi 8, Torino; Xkè – Il laboratorio della curiosità. Via Gaudenzio Ferrari 1, Torino. Torna anche quest’anno l’appuntamento con il Tram della Scienza, a cura dell’Associazione CentroScienza Onlus in collaborazione con GTT – Gruppo Torinese Trasporti e Associazione Torinese Tram Storici, con il supporto di Iren. A partire dalle 19.00 a bordo di un tram storico che si aggirerà per le vie del centro di Torino si svolgeranno attività ed esperimenti che ci aiuteranno a comprendere come la scienza e la tecnologia ci aiutano nella vita di tutti i giorni. (segue) (Rpi)