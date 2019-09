Roma: a fuoco stanza in una casa riposo a Fonte Nuova, due anziane ferite

- Incendio in una casa di riposo a Fonte Nuova, comune alle porte della Capitale. Per cause ancora da accertare, due letti sui quali si trovavano due anziane signora sono andati a fuoco. Una delle due ospiti è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio mentre l'altra risulta intossicata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Mentana e quelli della compagnia di Monterotondo. (Rer)