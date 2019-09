Governo: Mulè (FI), dopo Ilva e Whirlpool incapacità Di Maio affonda Pernigotti

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, afferma in una nota che "ogni volta che sentirete un grillino, peggio se ministro o presidente del Consiglio, dire di aver fatto una legge o varato un provvedimento 'storico', sappiate che vi sta prendendo in giro. Altro che 'storia', raccontano solo storielle di bassa propaganda per giunta sulla pelle dei lavoratori. L'incapacità di Luigi Di Maio nella gestione delle crisi aziendali già sperimentata su Ilva e Whirlpool, giusto per fare due esempi noti", aggiunge il parlamentare, "oggi si arricchisce di un nuovo tragico capitolo: Pernigotti. E' la prova dell'incapacità al potere perché, anche nel caso di Pernigotti, l'allora ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico si pavoneggiò davanti agli italiani, con tanto di distribuzione di cioccolatini alla stampa, 'vendendo' come risolta una crisi che oggi sprofonda nel baratro dell'incertezza. E' lo stesso 'truffatore' che annunciò l'abolizione della povertà", conclude Mulè, "con l'aggravante che adesso racconterà le sue balle in tutto il mondo forte del ruolo di ministro degli Esteri". (Com)