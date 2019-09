Legge Bilancio: Fratoianni (Si-Leu), serve manovra economica coraggiosa

- Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana-Liberi e uguali, parlando con i cronisti a margine dei lavori della Direzione nazionale del partito in corso a Roma, ha detto che "al nostro Paese occorre una manovra economica incentrata su due aspetti fondamentali. Innanzitutto una lotta serrata alle diseguaglianze sociali, una manovra che tuteli i ceti popolari e chi è in difficoltà. E poi", ha proseguito il parlamentare di Leu, "dopo la straordinaria giornata di ieri con un milione di ragazzi nelle piazze italiane contro i cambiamenti climatici, serve una manovra coraggiosa sul fronte della transizione ecologica della nostra economia, per impedire la catastrofe ambientale che incombe su tutti noi, sull'abolizione dei miliardi di euro di incentivi per le energie fossili. Su questo, deve essere chiaro", ha concluso Fratoianni, "non ci può essere nessun balbettio, serve coraggio, e serve una svolta radicale".(Rin)