Ambiente: Sala, dialogo intergenerazionale non semplice, da ragazzi non mi aspettavo ola

- All'indomani della grande manifestazione dei giovani per il clima, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato della sua breve partecipazione al corteo di ieri. "Ho visto intorno a me tanto affetto e qualche contestazione, ma ci mancherebbe altro. Non penso che questi ragazzi mi debbano fare la ola. Quella che oggi è la situazione dell'ambiente l'hanno creata quelli della mia età, quindi certamente dobbiamo prenderci le nostre colpe", ha detto Sala a margine della colazione con il sindaco a Quarto Oggiaro. "Lo spirito con cui vengo qua - ha detto rivolto ai cittadini del quartiere - è lo stesso con cui sono andato ieri in manifestazione: non vengo sperando che mi facciate la ola, perché sono ben cosciente che c'è da fare di più. Non è ricerca di consenso. Ieri abbiamo visto le idee dei ragazzi sull'ambiente, magari da definire, ma genuine. Non è semplice il dialogo intergenerazionale, ma proprio perché c'è diversità, dalla diversità può venire fuori tanto valore. E sono convinto che, con tutte le diversità, stare vicini ai ragazzi di ieri sia importante". "Io - ha aggiunto a margine parlando con i giornalisti - voglio appartenere alla categoria che si impegnerà, quindi, malgrado le ingenuità che i ragazzi possono avere e che tutti abbiamo avuto, continuo a considerarli degli interlocutori. In Italia e nel mondo la politica se vuole parlare ai giovani deve parlare di temi ambientali, prendendosi anche dei rischi e magari qualche schiaffo", ha concluso, confermando che una delegazione dei giovani di Fridays For Future sarà invitata in Consiglio comunale. (segue) (Rem)