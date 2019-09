Ambiente: Sala, dialogo intergenerazionale non semplice, da ragazzi non mi aspettavo ola (2)

- A proposito delle politiche della giunta per l'ambiente, il sindaco ha fatto sapere di aver "parlato con l'assessore Granelli e mi ha detto che i dati sono positivi". "È ovvio - ha aggiunto Sala - che questi sono percorsi di lungo termine, però è difficile mettere d'accordo tutti: oggi ho scoperto che nascerà una lista civica di automobilisti che non vogliono divieti, mentre i giovani voglio meno auto. Capisco che nei momenti di difficoltà economica chiedere di cambiare la macchina non è semplice però è un fatto di analisi scientifica che ci dice che i diesel sono la base dell'inquinamento sul traffico". "Noi dobbiamo tenere una linea di coerenza e sull'ambiente un sacrifico da parte di tutti va fatto", ha concluso il sindaco. (Rem)