Cittadinanza: Fratoianni (Si-Leu), su ius culturae non fare errori passato

- Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana-Liberi e uguali, parlando con i cronisti a margine dei lavori della Direzione nazionale del partito in corso a Roma, ha sottolineato che "sullo ius culturae è bene che non si facciano gli errori del passato, quindi nessuna paura della destra. Perchè per battere la destra serve più coraggio, e non fare scelte difensive. L'unica cosa che non si può fare è avere paura nel fare scelte su questo fronte", ha proseguito il parlamentare di Leu, secondo cui "altrimenti la destra sfonda, come abbiamo visto in passato. Il punto però è anche un altro. E voglio essere chiaro: è inutile discutere su qualsiasi tema se qualcuno pensa che questo governo si fondi esclusivamente su un'intesa progressiva fra Movimento cinque stelle e Partito democratico. Questo governo non è formato solo dal Pd e dal M5s, c'è anche la sinistra. E allora, dunque, è il momento", ha concluso Fratoianni, "di costruire luoghi politici in cui poter discutere collettivamente".(Rin)