Legge Bilancio: Brunetta (FI), con deficit al due per cento non ci saranno risorse per promesse governo

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, scrive in una nota che "preso atto che la crescita del Prodotto interno lordo di quest'anno sarà pari a zero o al massimo al +0,1 per cento e che quella dell'anno prossimo sarà pari, al massimo, al +0,5 per cento - altro che il famoso +1,5 per cento annunciato dal premier Conte lo scorso gennaio - il punto dolente diventa quello di dove fissare l'asticella del rapporto deficit/Pil per il 2020. Dopo le prime interlocuzioni con l'Europa, il ministro Gualtieri ha capito che non c'è la volontà di Bruxelles di concedere un livello superiore al 2-2,1 per cento, che in ogni caso", ricorda il parlamentare, "è più alto di quello che è stato concesso l'anno scorso al 'cattivo' governo gialloverde. Un risultato che già di per sé non è positivo, perché significa che il debito pubblico continuerà a salire a nuovi record. Con questo deficit, in ogni caso, è chiaro che le risorse per finanziare tutte le promesse fatte", conclude Brunetta, "non ci sono".(Com)