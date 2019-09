M5s Lazio: al via Assemblea generale regionale. Roberta Lombardi apre incontro

- Al via la VII Assemblea generale M5s Regione Lazio, presso l'Hotel Sheraton Parco de' Medici a Roma. Un'occasione di confronto, rispetto alle specifiche competenze e tematiche delle attività condotte dai portavoce regionali in Consiglio e nelle commissioni. L'assemblea di oggi prevede una prima parte della giornata dedicata ad una seduta plenaria: ovvero una relazione sull'attività legislativa dei portavoce regionali, in cui la capogruppo in consiglio regionale del Lazio Roberta Lombardi presenta una sintesi dell'attività svolta dal M5s nel primo anno al Consiglio regionale del Lazio: difficoltà, problemi, risultati, conquiste e rapporti con gli altri gruppi consiliari. Nell'ambito della plenaria tutti i portavoce daranno un loro contributo a questa relazione. Poi saranno ascoltati i gruppi locali: le loro riflessioni, consigli, segnalazioni dal territorio. (segue) (Rer)