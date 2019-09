M5s Lazio: al via Assemblea generale regionale. Roberta Lombardi apre incontro (2)

- Nella seconda parte della giornata, dopo aver dedicato spazio al confronto con i gruppi locali, ci saranno i tavoli di discussione sui vari temi competenti le commissioni regionali, al termine dei quali il coordinatore di ogni tavolo illustrerà una breve relazione sui lavori svolti. Assemblea che, però, si svolge in un clima molto teso per i dissidi e gli scontri dei giorni scorsi tra gli attivisti, in particolare, sulla possibilità di mettere in cantiere un accordo con il Partito democratico in Regione Lazio, con Roberta Lombardi in prima fila su questo fronte, osteggiata in Consiglio regionale da Valentina Corrado e Davide Barillari, considerato il più oltranzista. "La situazione politica è estremamente delicata - scriveva giorni fa su Facebook Barillari - e dobbiamo incontrarci tutti per discuterne insieme. Vi aspettiamo alla VII Assemblea generale M5s Regione Lazio" . (Rer)