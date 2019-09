Energia: Croazia, prima stazione sistema compressione gas in funzione da fine 2019

- La prima stazione di compressione del sistema di trasporto del gas in Croazia potrebbe avviare le operazioni di prova in ottobre, e quelle regolari entro la fine del 2019. Lo ha annunciato il ministro dell’Energia croato Tomislav Coric, visitando la costruzione del sito della stazione di compressione a Velika Ludina, nella regione di Moslavina. Coric è stato accompagnato dai rappresentanti dell’operatore del trasporto del gas Plinacro. La stazione consentirà il trasporto del gas in due direzioni fra Croazia e Ungheria, e i lavori sono iniziati nell’agosto 2018. Il collegamento con il futuro terminale per il gas naturale liquefatto (Gnl) sull’isola di Krk sarà fondamentale per la stazione di Velika Ludina, come sottolineato da Coric, ripreso dall'agenzia di stampa "Hina". Il ministro ha ricordato l’importanza della diversificazione delle forniture energetiche in Europa, per via anche della diatriba in corso del nuovo contratto del transito del gas fra Russia e Ucraina. (Zac)