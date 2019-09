India-Pakistan: premier pakistano Khan parla del Kashmir all’Onu, per Nuova Delhi “discorso d’odio”

- Il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, è intervenuto ieri alla 74ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York, poco dopo l’omologo dell’India, Narendra Modi, con un discorso in gran parte incentrato sulla questione del Kashmir e sulla tensione tra i due paesi, che potrebbe spingersi fino all’uso di armi nucleari. Il premier pakistano ha rivendicato i risultati del suo governo nella lotta al terrorismo e invitato gli osservatori dell’Onu a verificare. Ha anche ricordato che da quando si è insediato al governo, l’anno scorso, ha rivolto più volte inviti al dialogo alla controparte indiana. Ha respinto nuovamente le accuse di Nuova Delhi per l’attentato di Pulwama dello scorso febbraio, rivendicato dall’organizzazione pakistana Jaish-e-Mohammed (Jem), e ha sottolineato che tutta la campagna elettorale di Modi è stata costruita sulla narrazione anti-pakistana. Quindi, si è soffermato sugli ultimi sviluppi nel Jammu e Kashmir indiano, al quale ad agosto è stata revocato lo statuto speciale che gli garantiva un’ampia autonomia. (segue) (Inn)