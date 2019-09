India-Pakistan: premier pakistano Khan parla del Kashmir all’Onu, per Nuova Delhi “discorso d’odio” (3)

- La questione del Kashmir è stata toccata nella stessa sede anche dal ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, che ha invocato “una soluzione pacifica e appropriata”, in conformità con le Carta delle Nazioni Unite, le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e gli accordi bilaterali, ed evitando azioni unilaterali che alterino lo status quo. Nel discorso di Modi, invece, il Pakistan non è stato mai citato, in linea con la posizione del governo indiano, contraria all’internazionalizzazione della questione del Kashmir. L’India, però, per voce di Vidisha Maitra, primo sottosegretario agli Esteri, ha replicato all’intervento di Khan, respingendolo come “un discorso di odio” costruito sulla contrapposizione. (segue) (Inn)