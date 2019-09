India-Pakistan: premier pakistano Khan parla del Kashmir all’Onu, per Nuova Delhi “discorso d’odio” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La minaccia di scatenare la devastazione nucleare si qualifica come una politica del rischio calcolato non come arte del governare” e “la giustificazione del terrorismo di Khan è stata sfacciata e incendiaria”, si afferma nella risposta. La replica, inoltre, incalza il Pakistan a giustificare il fatto che ospita terroristi designati dalle Nazioni Unite e nega all’interlocutore ogni credibilità nella difesa dei diritti umani, ricordando le persecuzioni di minoranze etniche e religiose in Pakistan: cristiani, sikh, indù e musulmani sciiti o seguaci del movimento Ahmadiyya. Infine, Maitra ha concluso che “i cittadini indiani non hanno bisogno di nessuno che parli a loro nome, tanto meno da parte di chi ha costruito un’industria del terrorismo sull’ideologia dell’odio”. (segue) (Inn)