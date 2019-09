Fs: a stazione di Oriolo simulata evacuazione viaggiatori di un treno regionale, testate procedure emergenza

- Un allagamento della sede ferroviaria per un evento alluvionale provoca il disseto dei binari. Il regionale Trenitalia 97329, partito dalla stazione di Viterbo Porta Fiorentina alle 23.05 e diretto a Roma Ostiense, effettua una frenata di emergenza che provoca la caduta di alcuni passeggeri e il ferimento di dieci di loro, tra cui una persona ipovedente e una con mobilità ridotta. I viaggiatori sono evacuati tempestivamente e trasferiti in un'area sicura per ricevere cure e assistenza. Il personale di Trenitalia in servizio avvisa tempestivamente la sala operativa di Rete ferroviaria italiana e il centralino della Prefettura di Viterbo che, a cascata, informa gli altri soggetti coinvolti. È lo scenario dell'esercitazione di emergenza che si è svolta la notte scorsa in prossimità della stazione Oriolo, linea Roma – Viterbo (Fl3), per verificare l'efficacia delle procedure e dei tempi di risposta del Gruppo Fs italiane e del Sistema integrato della Protezione civile sul territorio. (segue) (Com)