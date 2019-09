Fs: a stazione di Oriolo simulata evacuazione viaggiatori di un treno regionale, testate procedure emergenza (2)

- Coinvolte le squadre di primo intervento del Gruppo Fs italiane, la Prefettura di Viterbo, la Protezione civile della Regione Lazio, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Viterbo, l'Ares 118 di Rieti-Viterbo, la Cri, le associazioni di volontariato di Protezione civile, la Asl di Viterbo, il comune di Oriolo Romano e le Forze di Polizia. L'attività addestrativa è stata preceduta da una sessione informativa tenuta dal personale del Gruppo e rivolta ai soggetti esterni partecipanti alla simulazione sul tema dei rischi specifici in area ferroviaria. L'esercitazione rientra tra le iniziative programmate periodicamente dal gruppo Fs italiane per monitorare l'efficacia della comunicazione tra i diversi soggetti interessati durante un'anormalità, nella logica di un miglioramento continuo nella gestione delle emergenze che coinvolgono il sistema ferroviario. Nessuna ripercussione sulla circolazione dei treni. (Com)