Milano: Sala, tante case popolari da recuperare, più di 3.000 entro fine mandato non possiamo

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa mattina ha incontrato in piazzetta Capuana i cittadini del quartiere Quarto Oggiaro. I residenti hanno lamentano numerosi problemi di degrado, sporcizia, sicurezza e collegamenti insufficienti con i mezzi pubblici. Molti degli interventi si sono concentrati sulla situazione all'interno delle case popolari, dove vivono anziani soli, persone in situazione di disagio e ci sono ancora troppi appartamenti sfitti. Un problema, quest'ultimo, noto all'amministrazione, che si è impegnata in un piano di restituzione. Il contatore case del Comune a oggi segnala che dei 3.000 appartamenti da recuperare entro fine mandato, ne mancano ancora 1.989. "I numeri in generale - ha detto il sindaco all'inizio dell'incontro - danno l'idea che sugli appartamenti sfitti stiamo facendo più del passato, ma i numeri non sono tutto". "Abbiamo visto - ha aggiunto parlando con i giornalisti al termine - che qui negli ultimi tre anni abbiamo recuperato 450 appartamenti, ma ce ne sono altrettanti se non di più sfitti. Io credo che più dei 3 mila che avevamo promesso di recuperare entro fine mandato, e sui quali siamo in linea, non potremo fare. Però poi il tema è cercare di velocizzare le operazioni. Quello che abbiamo capito è che non è una questione di risorse, ma solamente di come funzionano le gare e della nostra capacità di essere più rapidi. Certamente dopo un anno e mezzo in cui abbiamo intensificato la velocità posso dire che è cambiato molto, non è ancora abbastanza come vediamo in questo quartiere, ma certamente la situazione è in miglioramento". (Rem)