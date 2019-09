Torino: Marentino, oggi parte la nona edizione della Fiera regionale del miele

- Sabato 28 e domenica 29 settembre a Marentino (Torino) è in programma la nona edizione della Fiera Regionale del Miele. Il paese sulle colline del Chierese nel 2007 ha ricevuto il titolo di Città del Miele, grazie alla dedizione dei suoi abitanti verso un alimento riconosciuto come prezioso per l’uomo. Nell’ambito del progetto “Strade di Colori e Sapori”, promosso dall’allora Provincia e tuttora sostenuto dalla Città Metropolitana di Torino, è nata la Casa del Miele, che, anche grazie al Centro Apiario Sperimentale e al Giardino Mellifero, ha consentito di portare avanti la riqualificazione territoriale, con iniziative scientifiche, didattiche, promozionali e turistiche. La Fiera Regionale del Miele propone il mercato dei produttori e una serie di iniziative volte a diffondere la conoscenza del miele e del suo utilizzo in cucina come ingrediente capace di conferire ai piatti caratteristiche uniche in fatto di equilibrio di sapori e profumi. L’inaugurazione ufficiale della manifestazione è in programma domenica 29 settembre alle 11, alla presenza della Consigliera metropolitana Barbara Azzarà, delegata all’istruzione, al sistema educativo, all’orientamento, alla rete scolastica, all’infanzia, alle politiche giovanili, alla biblioteca storica, all’ambiente e vigilanza ambientale, alle risorse idriche, alla qualità dell'aria, alla tutela della flora e della fauna, ai parchi e alle aree protette. Grazie alla partnership con il sito Internetwww.libricette.eu, la Fiera Regionale del Miele di Marentino pubblica sulla sua pagina Facebook ricette di cucina e contenuti dedicati alla conoscenza del miele come alimento fondamentale per la salute dell’uomo e come ingrediente chiave per realizzare piatti squisiti, da quelli semplici a quelli complessi, partendo dall'aperitivo e arrivando al dessert. (segue) (Rpi)