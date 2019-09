Speciale difesa: Kosovo, Eulex organizza workshop per migliorare lavoro Procura speciale su terrorismo

- Al fine di rafforzare le capacità dell'Ufficio della Procura speciale del Kosovo nell'affrontare in maniera efficiente la sfide emergenti nelle indagini sul terrorismo, la missione Eulex, insieme all'Accademia di giustizia kosovara, ha organizzato un workshop di due giorni sulla gestione dei casi giudiziari in tale ambito per 22 Procuratori speciali e giuristi. Lo riferisce un comunicato stampa. Parlando dell'importanza del workshop, il Procuratore speciale kosovaro Afrim Shefkiu ha elogiato le capacità di questo corso per "rafforzare le nostre competenze nella lotta al terrorismo a livello regionale e internazionale". "Il terrorismo non conosce confini", ha dichiarato Shefkiu. Il capo della missione Eulex Bernd Thran ha osservato che "il terrorismo è una sfida complessa" con dei mutamenti molto rapidi per cui il Kosovo, come molti altri paesi, si trova di fronte a sfide sempre nuove. (Kop)