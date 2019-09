Turismo: Albania, nei primi 8 mesi del 2019 numero visitatori stranieri cresciuto del 10,8 per cento

- Il numero degli stranieri che hanno visitato l'Albania nei primi 8 mesi del 2019 è cresciuto del 10,8 per cento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ammontando a oltre 4,87 milioni di cui oltre 1,5 milioni solo durante lo scorso mese di agosto (+7,4 per cento). Lo rivelano i dati dell'Istituto delle statistiche albanese (Instat). Da notare il fatto che la crisi politica in Albania, accompagnata da proteste anche violente dell'opposizione, e la vigilia delle elezioni amministrative dello scorso 30 giugno, sembra non aver avuto un impatto negativo come temuto inizialmente. I visitatori dal Kosovo, rappresentano il maggiore gruppo dei visitatori stranieri in Albania. Il loro numero, poco più di 1,8 milioni di persone nei primi 8 mesi dell'anno, +14,9 per cento, è stato pari a circa il 40 per cento del totale dei turisti giunti nel paese. (segue) (Alt)