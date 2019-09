Kosovo: ambasciatore Usa, non dimenticare importanza della pace

- La campagna elettorale in vista del voto del 6 ottobre procede in Kosovo: il paese balcanico non deve dimenticare l'importanza "della pace, della giustizia e della prosperità per tutti". Lo ha detto l'ambasciatore statunitense in Kosovo Philip Kosnett scrivendo oggi sul suo profilo Twitter. Nei giorni scorsi la rappresentanza dell'Unione europea in Kosovo ha diffuso un comunicato nel quale invita le autorità kosovare a garantire lo svolgimento di elezioni "pacifiche, trasparenti, inclusive ed in linea con gli standard internazionali" il prossimo 6 ottobre. "In seguito ad un invito da parte del presidente Hashim Thaci, una missione di osservazione elettorale dell'Ue è stata dispiegata per monitorare le elezioni anticipate il 6 ottobre 2019. Le elezioni sono una delle componenti fondamentali della democrazia. Esse rappresentano un'opportunità per i cittadini del Kosovo di esercitare il loro diritto democratico di voto e di eleggere i loro leader", si legge nella nota diffusa dalla rappresentanza Ue a Prsitina. (segue) (Kop)