Balcani: ministeriale Carta Usa-Adriatico, Albania chiede adesione Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi giorni fa, alla riunione dei capi di Stato maggiore della Difesa dei paesi della Carta Stati Uniti-Adriatico, è stata approvata la proposta dell'Albania di partecipare alla NmI (Missione Nato in Iraq) con l'invio di un congiunto contingente. "Essere membro della Nato è soprattutto una responsabilità, per abbracciare i valori su cui è fondata l'Alleanza, per cooperare a consolidare la sicurezza e la stabilità nella regione, ma anche per la sicurezza collettiva ovunque sia richiesta", ha dichiarato il ministro albanese della Difesa Olta Xhacka invitando i paesi membri ad approvare la proposta per una congiunta rappresentanza dei membri dell'A5 in Iraq. (segue) (Alt)