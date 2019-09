I fatti del giorno - Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Russia: presidente Vucic incontra Lavrov, focus su cooperazione e questione Kosovo - La Federazione Russa è un paese amico e alleato della Serbia. Lo ha dichiarato il presidente del paese balcanico, Aleksandar Vucic, a seguito di un incontro con il capo della diplomazia di Mosca, Sergej Lavrov, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite attualmente in corso a New York. “La Russia è un partner affidabile, e un ottimo consigliere per tutte le questioni importanti che ci riguardano”, ha detto il capo dello Stato serbo ai giornalisti. Stando alle sue dichiarazioni, le due parti hanno anche discusso i rapporti di Belgrado con il Kosovo e la Bosnia-Erzegovina, sottolineando l’importanza di rispettare le disposizioni incluse all’interno degli accordi di Dayton. (segue) (Res)