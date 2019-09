Speciale difesa: Nato, vice comandante truppe Usa in Europa, Albania partner apprezzato

- L'Albania non è semplicemente un alleato della Nato, ma un partner di sicurezza rispettato e apprezzato, sia a livello regionale che globale: lo ha affermato il numero due del Comando statunitense in Europa, il generale Stephen Twitty, al termine della riunione dei capi di Stato maggiore della difesa dei paesi della Carta Stati Uniti-Adriatico (A5), iniziativa promossa da Washington per favorire l'ingresso nella Nato dei paesi dei Balcani, e alla quale aderiscono quali Stati membri l'Albania, la Croazia, la Bosnia, il Montenegro e la Macedonia del Nord, mentre Serbia e Kosovo vi partecipano con lo status di osservatori. Il generale Twitty ha ricordato come "da quando è diventato membro della Nato nel 2009, l'Albania ha impegnato truppe e risorse per le missioni e le operazioni della Nato in Afghanistan, Kosovo, Bosnia in Lettonia". Secondo Twitty "la fermezza dell'Albania migliora la flessibilità e l'interoperabilità tra le nazioni alleate e partner nell'interesse del rafforzamento delle capacità di risposta combinata e dimostra determinazione internazionale. Per dieci anni, l'Albania ha rafforzato la nostra Alleanza attraverso il suo impegno per la condivisa visione dell'Alleanza". L'Albania impegna il 3,9 per cento delle sue forze militari nelle attività della Nato, "rappresentando il secondo più grande contributo di truppe pro capite nell'Alleanza". Il generale Usa ha parlato anche dell'investimento da 58 milioni di dollari della Nato per modernizzare la base aerea militare di Kucova in Albania "che fornirà un significativo impulso alle operazioni di approvvigionamento aereo, supporto logistico, polizia aerea, formazione ed esercitazioni". (Alt)