I fatti del giorno - Balcani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: fonti stampa, nomina inviato Ue per dialogo non prima del 7 ottobre - La nomina di un inviato speciale dell'Ue per il dialogo tra Kosovo e Serbia avverrà non prima del 7 ottobre: lo riferisce oggi l'emittente "Radio Free Europe". Fonti citate dall'emittente riferiscono che Josep Borrel, ministro degli Esteri spagnolo e prossimo Alto rappresentante per la politica estera Ue, avrà una serie di incontri con gli omologhi per discutere sull'opportunità di nominare un inviato speciale per il dialogo. Secondo le stesse fonti, la nomina sarebbe certa mentre le tempistiche non sarebbero imminenti. Nei giorni scorsi la stampa balcanica ha speculato sul fatto che Berlino vorrebbe la nomina di un inviato speciale Ue tedesco. (segue) (Res)