Kosovo: ambasciatore Usa, non dimenticare importanza della pace (2)

- L'Ue, come anche l'Osce, ha annunciato nelle scorse settimane il dispiegamento di una missione di osservazione elettorale per il voto anticipato del 6 ottobre in Kosovo. La campagna elettorale per le elezioni anticipate in Kosovo è iniziata ufficialmente il 25 settembre e durerà per dieci giorni fino al silenzio elettorale prima del voto. Sono 1.937.868 gli elettori chiamati alle urne. "L'organizzazione di elezioni anticipate sarà una sfida per il Kosovo alla luce dello scarso tempo che manca al 6 ottobre: in ogni caso sarà un processo di successo", ha affermato nelle scorse settimane la presidente della commissione elettorale centrale kosovara, Valdete Daka, in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe". Secondo Daka, le elezioni anticipate sono "un progetto straordinario anche per democrazie più avanzate del Kosovo ma siamo riusciti a organizzare elezioni in 30 giorni e questa volta riusciremo a superare tutte le difficoltà", ha dichiarato Daka. (segue) (Kop)