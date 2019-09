Balcani: ministeriale Carta Usa-Adriatico, Albania chiede adesione Kosovo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la dichiarazione congiunta approvata al termine della riunione, dove ha partecipato anche il numero due del Comando statunitense in Europa, il generale Stephen Twitty, la decisione finale sulla presenza in Iraq è stata delegata al ministeriale dell'A5, in programma il prossimo dicembre nella capitale albanese. Nel suo intervento, il ministro della Difesa albanese, ha nuovamente ribadito la posizione dell'Albania a favore della politica delle porte aperte anche per la Carta Stati Uniti- Adriatico. "La A5 deve diventare il prima possibile A6 e perché no, anche A7. Io credo che ciò sarebbe un buon segnale per la sicurezza della regione, ed anche per la sicurezza dell'Europa stessa", ha detto Xhacka. La NmI, ha come obiettivo, la formazione degli addestratore delle Forze di sicurezza irachene. (Alt)