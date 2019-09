Perù: Vizcarra annuncia mozione per impedire elezione Corte Suprema

- Il presidente del Perù, Martin Vizcarra, ha annunciato che presenterà una mozione di fiducia per impedire il processo di elezione dei giudici della Corte suprema che sta portando avanti il parlamento. "Ho deciso di presentare una mozione di fiducia per cambiare le regole del processo di elezione e garantire la piena indipendenza di un'istituzione così importante come la Corte Suprema", ha dichiarato Vizcarra in un messaggio alla Nazione. Il presidente ritiene che il processo in corso è viziato da interessi legati alla corruzione e che punta a garantire l'impunità della vecchia classe politica. "I peruviani non dobbiamo permettere il ritorno al passato vergognoso in cui le spartizioni erano una pratica comune per occupare posti di potere", ha aggiunto il presidente, sottolineando quindi che "le istituzioni democratiche ci sono per servire i peruviani e non solo alcuni pochi, ci sono per fare giustizia, non per l'impunità". (segue) (Mec)